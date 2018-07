Davos (dpa) - Bei Vorbereitungen für einen Weltrekord im Tauchen ohne Sauerstoff ist ein 42-Jähriger in der Schweiz ums Leben gekommen. Der Mann hatte gestern in dem eiskalten See im Schweizer Wintersportort Davos mittrainiert, teilte die Polizei mit. Er war den Ermittlungen zufolge zwei Minuten und 45 Sekunden unter Wasser. Den bisherigen Weltrekord im sauerstofflosen Streckentauchen unter Eis hält den Angaben zufolge der Deutsche Nik Linder aus Freiburg. Er liegt bei 108 Metern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.