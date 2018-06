FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich zu Wochenbeginn kaum verändert und knapp unter der Marke von 1,38 Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3775 US-Dollar und damit in etwa soviel wie am Freitagabend. Ein Dollar kostete 0,7260 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagmittag auf 1,3762 (Donnerstag: 1,3773) Dollar festgesetzt.

Am Montag stehen am Devisenmarkt vor allem neue Konjunkturdaten aus den USA im Fokus. Besondere Beachtung dürfte den Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte zukommen, da sie Hinweise auf den wichtigen Konsum geben. Zudem stehen Stimmungsindikatoren aus der Industrie und Daten vom Immobilienmarkt an.