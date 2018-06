Deutsche Kombinierer WM-Zweite

Oslo (dpa) - Die deutschen Nordischen Kombinierer haben den WM-Titel im Mannschafts-Wettbewerb nur knapp verpasst. Johannes Rydzek, Einzel-Weltmeister Eric Frenzel, Björn Kircheisen und der WM-Zweite Tino Edelmann wurden am Montag in Oslo Zweite nach dem Springen und der 4 x 5-Kilometer-Staffel. Schlussläufer Edelmann unterlag im Spurt dem Österreicher Mario Stecher. Rang drei ging an das norwegische Quartett.

Björgen unschlagbar: Dritter Titel - Zeller 22.

Oslo (dpa) - Die «Gold-Festspiele» für Marit Björgen gehen weiter. Am Montag holte sich die Norwegerin bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften auch den Titel über 10 Kilometer in der klassischen Technik. Es war das dritte Gold im dritten Rennen für die 30-Jährige. Sie verwies ihre Dauerrivalin Justyna Kowalczyk aus Polen auf Platz zwei. Dritte wurde Aino Kaisa Saarinen aus Finnland. Die deutschen Starterinnen spielten keine Rolle. Katrin Zeller aus Oberstdorf belegte Platz 22, ihre Club-Kollegin Lucia Anger wurde 42. direkt vor Denise Herrmann aus Oberwiesenthal.

Magath erklärt Neuer für unverkäuflich

Gelsenkirchen (dpa) - Schalke-Trainer Felix Magath hat einen Verkauf von Nationaltorhüter Manuel Neuer erneut kategorisch ausgeschlossen. «Es bleibt dabei, Manuel ist unverkäuflich,», sagte der Fußball-Lehrer des Revierclubs am Montag. Damit erteilte er dem Werben des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München um Neuer im Vorfeld des Pokalhalbfinales zwischen beiden Teams am Mittwoch eine Absage. Der Keeper steht beim FC Schalke 04 bis 2012 unter Vertrag.

FC Augsburg gewinnt Verfolgerduell gegen Aue mit 2:1