München (dpa) - Nach dem Rückschlag in der Fußball-Bundesliga will der FC Bayern München mit dem Einzug ins Pokal-Finale seine größte Titelchance wahren. «Es geht um Alles oder Nichts im Pokal. Wir wollen ins Finale», betonte Kapitän Philipp Lahm am Montag vor dem Halbfinale gegen Schalke 04.

«Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen und ins Pokalfinale kommen», sagte Lahm weiter. Nach der herben Heimpleite gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund mahnte der Bayern-Kapitän für die kommenden Aufgaben eine Kraftanstrengung seines Teams an: «Wir müssen stabiler werden und jedes Spiel zu 100 Prozent spielen.»

«Im Moment sind wir nicht so stabil, um in allen drei Wettbewerben vorne mitspielen zu können», beschrieb Lahm das derzeitige Problem des deutschen Rekordmeisters. Nach der bitteren 1:3-Heimniederlage gegen Bundesliga-Dominator Borussia Dortmund müssten nun im Pokal, der Champions League sowie im engen Bundesliga-Rennen um Platz zwei Erfolge her: «Egal in welchem Wettbewerb, wir müssen punkten.»

Trotz der bitteren Niederlage gegen Dortmund sieht Lahm seine Mannschaft für die anstehenden Aufgaben gerüstet: «Klar, die Niederlage am Samstag war enttäuschend», sagte der Kapitän. «Die Mannschaft ist trotzdem gut drauf. Wir müssen nach vorne blicken. Im Pokal und in Hannover warten wichtige Spiele auf uns.»

Die aktuell besten Chancen auf einen Titelgewinn sieht Nationalspieler Thomas Müller im Pokal. «Das ist der Titel, an dem wir am nahesten dran sind. Die Champions League ist eine harte Nuss.» Beim Pokalheimspiel gegen Schalke erwartet Müller eine schwere Aufgabe. «Die Schalker werden kratzen, kämpfen und beißen.»

«Dortmund wird verdient deutscher Meister», betonte im Bezahlsender «Sky» Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. «Aber am 1. Juli werden die Uhren wieder auf Null gestellt und dann geht es wieder von vorne los.»