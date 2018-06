Hollywood (dpa) - Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung sind die deutschen Nominierten bislang leer ausgegangen. Der in Frankfurt geborene Komponist Hans Zimmer bekam keine goldene Statue für seine Musik zu dem Thriller «Inception».

Der 53 Jahre alte Hans Zimmer lebt seit rund 40 Jahren in den USA und hat bereits einen Oscar für «Der König der Löwen» erhalten. Der Preis in der Kategorie «Beste Filmmusik» ging dafür an die Komponisten des Soundtracks zu «The Social Network».

Auch die deutschen Trickfilmer Jakob Schuh und Max Lang bekamen in der Nacht zum Montag in Hollywood keine Auszeichnung. Die Filmemacher aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg waren mit ihrem Werk «Der Grüffelo» in der Kategorie «Bester animierter Kurzfilm» nominiert.

Freuen konnte sich dagegen die US-Schauspielerin Melissa Leo. Die 50-Jährige gewann den Oscar als beste Nebendarstellerin in dem Boxer-Drama «The Fighter». Ihr Kollege in demselben Film, Christian Bale, wurde als männlicher Nebendarsteller geehrt. Der Film von David O. Russell kommt am 7. April in die deutschen Kinos.

Der Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ging an den Facebook-Film «The Social Network». Für das beste Original-Drehbuch wurde die Vorlage zu «The King's Speech» ausgezeichnet.

