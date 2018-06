Doha (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat sich für mehr Zukunftschancen für die arabische Jugend eingesetzt. Am letzten Tag seiner Reise in die Golf-Staaten Kuwait und Katar diskutierte er in Doha mit Studenten.

Anschließend wollte er sich in einem Live-Interview mit dem Sender Al-Dschasira an die arabische Jugend direkt wenden. Der in der Hauptstadt von Katar ansässige Informationssender spielt derzeit eine besonders wichtige Rolle beim Austausch von Informationen aus den arabischen Ländern, die von einer Welle von Unruhen erfasst sind.

Wulff warb in seinen Gespräche in der Golfregion für Reformen in der arabische Welt. Er setzte sich auch für eine stärkere Rolle Deutschlands und der EU bei der Unterstützung der Demokratisierung dieser Länder ein.