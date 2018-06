Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat bestürzt auf Berichte über die Verschleppung zweier führender Oppositionspolitiker im Iran reagiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, solche Einschüchterungsmaßnahmen verletzten fundamentale Menschen- und Bürgerrechte. Die beiden Oppositionsführer Mir Hussein Mussawi und Mehdi Karrubi waren nach Angaben der iranischen Opposition am Wochenende verschleppt worden. Auf Webseiten von Regimegegnern hieß es, die beiden Männer und ihre Frauen seien in ein Gefängnis in Teheran gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.