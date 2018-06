Hollywood (dpa) - Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung sind die deutschen Nominierten bislang leer ausgegangen. Der in Frankfurt geborene Komponist Hans Zimmer bekam keine goldene Statue für seine Musik zu dem Thriller «Inception». Auch die deutschen Trickfilmer Jakob Schuh und Max Lang bekamen keine Auszeichnung. Freuen konnte sich dagegen Melissa Leo als beste Nebendarstellerin in dem Boxer- Drama «The Fighter». Ihr Kollege in demselben Film, Christian Bale, wurde als männlicher Nebendarsteller geehrt.

