Hollywood (dpa) - «The King's Speech» ist der beste Film des Jahres. Das Werk des britischen Regisseurs Tom Hooper wurde in Hollywood mit dem wichtigsten Filmpreis der Welt ausgezeichnet. Er erhielt vier Oscars. Für die Produktion über den stotternden englischen König George gab es auch die Preise für die beste Regie, den Hauptdarsteller Colin Firth und das beste Drehbuch. Der Oscar für die beste Hauptdarstellerin ging an Natalie Portman als wahnsinnig werdende Tänzerin in «The Black Swan». Die in Nebenkategorien nominierten deutschen Oscar-Kandidaten gingen Jahr leer aus.

