Berlin (dpa) - Der Chef des Bundeswehrverbandes, Ulrich Kirsch, hält Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg trotz der Plagiats-Affäre in seinem Amt weiterhin für tragbar. Das sagte er in der ARD. Soldaten im Einsatz gehe die Rücktritts-Debatte über den Minister «hinten quer vorbei», bei den Bundeswehr-Angehörigen in Deutschland sehe es anders aus, so Kirsch. So verwiesen Studenten an Bundeswehr-Hochschulen darauf, dass ihnen in einem vergleichbaren Fall ein Disziplinarverfahren drohe. Die Universität Bayreuth hatte Guttenberg vorige Woche seinen Doktortitel aberkannt.

