La Paz (dpa) - Ein ungewöhnlich großflächiger Erdrutsch nach starken Regenfällen hat in der bolivianischen Großstadt La Paz mindestens 4000 Menschen obdachlos gemacht. Die Erd- und Geröllmassen schoben sich zwar langsam aber unaufhaltsam zu Tal und begruben dabei Häuser, Straßen und Autos. Verletzt wurde niemand, da sich das Unglück durch Risse in Straßen und Häusern rechtzeitig ankündigte. Dennoch konnten sich viele der Bewohner nur mit dem, was sie gerade am Leib trugen, in Sicherheit bringen. In ohnmächtiger Verzweiflung mussten sie mit ansehen, wie ihr gesamtes Hab und Gut zerstört wurde.

