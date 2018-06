Berlin (dpa) - Fünf Bundesländer sowie die Fraktionen von SPD und Grünen stellen heute in Berlin ihre Klagen gegen die längeren Atomlaufzeiten vor. Diese richten sich vor allem dagegen, dass der Bundesrat übergangen wurde und sollen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht werden. Die Länder Rheinland-Pfalz, Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg klagen. Möglicherweise entscheidet das Verfassungsgericht noch in diesem Jahr. Der Ausgang gilt unter Juristen als völlig offen. Mit der Atom-Entscheidung von Schwarz-Gelb gibt es bis mindestens 2035 Atomkraft in Deutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.