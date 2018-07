Inhalt Seite 1 — Aus für alte Postleitzahlen im Internet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Nach 30 Jahren ist Schluss: Die verfügbaren IP-Adressen für jedes Gerät im Internet sind aufgebraucht, die zentrale Vergabestelle hat keine Kennziffern mehr nach dem bisherigen Standard IPv4.

Jetzt wird nur noch der Mangel verwaltet, solange bis die langwierige Umstellung auf den neuen Standard IPv6 abgeschlossen ist. Der verfügbare Adressraum von bislang 4,3 Milliarden eindeutigen IP-Adressen wird damit auf die unvorstellbar hohe Zahl von 340 Sextillionen Adressen erweitert.

Das bisherige Protokoll könnte noch nicht einmal alle 6,9 Milliarden Menschen mit einer Netzadresse versorgen - es war ja auch in den 70er und 80er Jahren nur für einen Rechnerverbund von Forschungsinstituten entwickelt worden. Künftig aber sollen nicht nur Computer und Handys im Internet eine IP-Adresse erhalten, sondern auch alle möglichen anderen Geräte wie Stromzähler, Jalousien oder Kühlschränke. Die Branche schwärmt schon vom «Internet der Dinge».

Vorher aber müssen alle Geräte auf den neuen Standard gebracht werden. «Das ist so ähnlich wie bei der Umstellung von vierstelligen auf fünfstellige Postleitzahlen», erklärt Professor Christoph Meinel, der das Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam leitet und Vorsitzender des deutschen IPv6-Rates ist.

Automatische Postverteilanlagen müssen wissen, ob sie es mit vier oder mit fünf Stellen zu tun haben. Ebenso müssen die Netzgeräte bis hin zum DSL-Router daheim auf den neuen Standard umgestellt werden. Auch die Internet-Zugangsanbieter und die Betreiber von Web-Servern haben einige Hausaufgaben zu machen.

«Im Backbone ist das Netz schon vollständig umgerüstet», sagt Hans-Martin Lichtenthäler bei der Deutschen Telekom mit Blick auf die mächtige Netz- und Leitungstechnik zur Verbindung der zahllosen Internetgeräte. Deren Netz nutzt eine als Dual Stack bezeichnete Technik, die es den Netzgeräten ermöglicht, sowohl IPv4 als auch das neue IPv6 zu verstehen. «Auf diese Weise ist das Netz bilingual geworden», versteht also beide «Sprachen».

Herrin aller IP-Adressen ist die Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Sie verteilt sie mithilfe der Number Resource Organization (NRO) in Blöcken an fünf regionale Verwaltungsstellen wie die für Europa zuständige RIPE in Amsterdam. Von dort werden sie auf Antrag an die Telekommunikationsunternehmen weitergereicht. Während einer kleinen Zeremonie in Miami wurden symbolisch die letzten Adressblöcke vergeben.