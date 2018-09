Düsseldorf/London (dpa) - Der weltgrößte Mobilfunkkonzern Vodafone zeigt im DSL-Geschäft in Deutschland erste Schwächen, bleibt aber insgesamt klar auf Wachstumskurs.

Durch den starken Wettbewerb mit schnellen Internetanschlüssen im Festnetz schrumpften die Erlöse in diesem Bereich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2010/11 (31. März) um 2 Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Experten nennen vor allem die Kabelnetzbetreiber, die Unternehmen wie Vodafone, Telekom oder United Internet (1&1) mit preisgünstigen Angeboten Marktanteile streitig machen.

Das anhaltend dynamische Wachstum im mobilen Internet mit Plus von 28,5 Prozent ließen in Deutschland die gesamten Erlöse von Vodafone indes um 4,4 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro ansteigen. Angaben zum Ergebnis machten die Düsseldorfer nicht. Mit der Deutschen Telekom, die am Monatsende ihre Geschäftszahlen veröffentlicht, ist Vodafone der Branchenführer im Mobilfunk. Das Unternehmen zählte zum Jahresende 36,6 Millionen aktive SIM-Karten.

Gebremst worden sei die Umsatzentwicklung auch durch regulatorische Maßnahmen, hieß es weiter. Hierzu gehört vor allem die Absenkung der Preise für die Durchleitung von Telefonaten durch fremde Netze, die sogenannten Terminierungsentgelte. Sie sanken Anfang Dezember um 50 Prozent.

Der gesamte Vodafone-Konzern schnitt im dritten Quartal dank der Zuwächse in den Schwellenländern besser ab als erwartet. Der Gesamtumsatz stieg von Oktober bis Dezember um drei Prozent auf 11,9 Milliarden Pfund (13,9 Mrd Euro).

