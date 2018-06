Berlin (dpa) - Das Auswärtige Amt hat seine Sicherheitshinweise für Ägypten noch einmal verschärft und jetzt eine teilweise Reisewarnung ausgesprochen.

«Aufgrund der gewaltsamen Auseinandersetzungen in Ägypten wird vor Reisen nach Kairo, Alexandria und Suez gewarnt», teilte das Außenamt am Donnerstagabend in Berlin mit.

Diese ausdrückliche Warnung gilt aber nicht für die übrigen Landesteile einschließlich der Urlaubsgebiete am Roten Meer. Von Reisen in diese Regionen rät das Amt gleichwohl weiterhin dringend ab, was aber juristisch eine niedrigere Hinweisstufe ist.

Das Auswärtige Amt empfahl, eine Ausreise aus Kairo, Alexandria und Suez «ernsthaft in Erwägung zu ziehen, sofern dies sicher möglich ist». Dazu wird auf die Angebote der Fluggesellschaften verwiesen.

«Deutschen Staatsangehörigen wird nachdrücklich geraten, die Ausgangssperre strikt zu beachten und möglichst auch außerhalb der Sperrzeiten, insbesondere am Freitag, dem 4. Februar, in sicheren Unterkünften zu bleiben», heißt es weiter.

Die Botschaft in Kairo steht mit Rat und Beistand zur Verfügung und organisiere nach entsprechender Sicherheitsabschätzung im Rahmen des Möglichen gesicherte Konvois zum Flughafen.