Berlin (dpa) - Für Journalisten in Ägypten wird die Arbeit immer gefährlicher. In den vergangenen Tagen gerieten ausländische Reporter bei den blutigen Protesten zwischen die Fronten, wurden verfolgt, angegriffen und willkürlich festgenommen. Einige wurden verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Sicherheitskräfte bieten oft keinen Schutz. Das ZDF erwägt inzwischen, das Kairoer Team aus Sicherheitsgründen zu reduzieren. ZDF-Chefredakteur Peter Frey sprach von gezielten Angriffen auf Journalisten aus den Reihen der Mubarak-Fraktion.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.