Kairo (dpa) - Die Situation in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist weiter hochexplosiv: Journalisten und Menschenrechtsaktivisten berichten über neue Angriffe von Anhängern des Präsidenten Husni Mubarak in der Stadt. Der Sender Al-Arabija meldet, eine eigene TV-Crew sei verprügelt worden. Mitarbeiter des Menschenrechtszentrums «Hischam Mubarak» seien in ihrem Büro von Anhängern des Regimes eingekesselt worden, sagte ein Mitarbeiter von Human Rights Watch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.