Bern (dpa) - Mubarak-Gelder in der Schweiz? Offiziell hat sich die Schweiz noch nicht geäußert, ob Ägyptens Staatschef Husni Mubarak oder seine Umgebung Geld in der Schweiz auf Konten hinterlegt haben. Dies sei erst nach einem Beschluss der Regierung möglich, diese Konten zu blockieren, wie es kürzlich im Falle Tunesiens und der Elfenbeinküste geschehen sei. Das sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Polizei. Nach einem Bericht der «Basler Zeitung» sollen Mubarak und sein Umfeld in den vergangenen 30 Jahren mehr als 40 Milliarden Dollar angesammelt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.