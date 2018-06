Grefrath (dpa) - Genau fünf Monate nach Verschwinden des kleinen Mirco nehmen die Menschen in Grefrath heute Abschied von dem getöteten Jungen. Etwa 1000 Nachbarn, Freunde und Mitschüler werden am Abend zu einem Trauergottesdienst in dem niederrheinischen Städtchen erwartet. Wann die Ermittler Mircos Leiche freigeben, ist noch unklar. Die Beerdigung soll in den nächsten Wochen im engsten Kreis sein, wie es aus der freikirchlichen Christengemeinde Krefeld hieß - zu ihr gehört die Familie von Mirco.

