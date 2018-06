Hamburg (dpa) - Gut zwei Wochen vor der Hamburger Bürgerschaftswahl hat die SPD dort ihre Führung weiter ausgebaut. Rund 46 Prozent votierten in einer Umfrage die Sozialdemokraten. In Baden-Württemberg hat sieben Wochen vor der Landtagswahl die schwarz- gelbe Koalition weiter aufgeholt und liegt nun gleichauf mit Grün- Rot. Dies ergab die Infratest-dimap-Umfrage. Beide Lager kommen jetzt dort auf jeweils 45 Prozent. Im Südwesten könnte die Linke zum Zünglein an der Waage werden. Sie erreicht 5 Prozent.

dpa zeTarife/Verkehr/Bahn/ Eil +++ Lokführer wollen auch S-Bahn Berlin bestreiken =

Berlin (dpa - Die Lokführergewerkschaft GDL will die S-Bahn Berlin bestreiken. «Die Berliner S-Bahn wird mit einbezogen», sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky bei der Ankündigung bundesweiter Arbeitsniederlegungen im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn und mehrerer Privatbahnen. Termine wurden nicht genannt.