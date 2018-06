Kairo/Washington/Brüssel (dpa) - Ägypten steht vor einer Zeitenwende: Unter dem Druck der Straße und der internationalen Staatengemeinschaft sinkt das alte Regime langsam in die Knie. Zu Hunderttausenden forderten die Menschen am Freitag in Kairo, Alexandria und anderen Städten ein Ende der Ära Mubarak.

Die USA dringen mit aller Macht auf einen Wandel, EU und UN verschärfen den Ton. Ein neuer ägyptischer «Rat der Weisen» mit unabhängigen Persönlichkeiten forderte Präsident Husni Mubarak auf, die Verantwortung für die nun beginnende Übergangszeit seinem Vize Omar Suleiman zu übertragen.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Amre Mussa, traf sich am Freitag erstmals mit dem «Rat der Weisen». Ihm gehören der christliche Milliardär Naguib Sawiris, der stellvertretende Vorsitzende der Nationalen Menschenrechtskommission, Ahmed Kamal Aboul Magd, sowie der Publizist Salama Ahmed Salama an.

In einer Erklärung fordert der Rat, die Armee solle die Sicherheit im Land garantieren. Mussa sei bereit, zwischen den jugendlichen Demonstranten und der Regierung zu vermitteln, hieß es aus Kreisen der Arabischen Liga. Mussa ist sehr populär und wird als möglicher Nachfolger von Mubarak gehandelt.

Am Tag elf der Proteste lief das Rücktritts-Ultimatum der Opposition an Mubarak aus - die Demonstranten sprachen daher vom «Tag des Abgangs». Nach den Freitagsgebeten strömten sie in Massen zum Tahrir-Platz im Zentrum Kairos. Augenzeugen berichteten, rund 1000 Soldaten hätten bereits am Vormittag in der Innenstadt Kairos Stellung bezogen. Die Armee rollte Stacheldraht an den Zugängen zum Platz aus, um Ausweiskontrollen sicherzustellen.

Erneut trotzten Tausende der Ausgangsperre und harrten weiter auf dem Tahrir-Platz oder am Bahnhof von Alexandria aus. Sie wollten bleiben, bis Mubarak aus dem Amt gejagt sei, kündigten die Demonstranten an. Bis zum späten Abend blieb die Lage weitgehend ruhig. Arabische Fernsehsender meldeten aus Kairo, Alexandria und Port Said nur vereinzelte Zusammenstöße.

Auch der ägyptische Verteidigungsminister Mohammed Hussein Tantawi und mehrere Generäle sowie Mussa kamen auf den Tahrir-Platz. Mussa sprach mit jungen Demonstranten und ging dann in sein Büro im Gebäude der Liga, das direkt neben dem Platz liegt. Mehrere Funktionäre des alten Regimes sollen angeblich demnächst wegen Korruption vor Gericht gestellt werden. Das meldete die ägyptische Nachrichtenwebsite «Youm7» unter Berufung auf Justizkreise.