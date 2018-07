Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Tom Hanks ist mit 54 Jahren erstmals Großvater geworden. Sohn Colin (33) und seine Frau Samantha Bryant haben in dieser Woche ihr erstes Kind bekommen, berichtete «People.com». Töchterchen Olivia Jane wurde am Dienstag in Los Angeles geboren.

Colin Hanks und seine Schwester Elizabeth stammen aus der ersten Ehe des Oscar-Preisträgers mit Samantha Lewes, die 1987 nach neun Jahren geschieden wurde. Mit seiner zweiten Frau, der Schauspielerin und Produzentin Rita Wilson, hat Tom Hanks weitere zwei Kinder.

Sohn Colin ist längst in die Fußstapfen seines Vaters getreten, dem er auch sehr ähnlich sieht. An der Seite von Jane Fonda trat er 2009 am New Yorker Broadway in dem Beethoven-Stück «33 Variations» auf. Mit Chloë Sevigny drehte er den Independent-Film «Barry Munday», mit Chris Klein die Action-Comedy-Serie «The Good Guys».