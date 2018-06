Berlin (dpa) - Die kostenlose Blogger-Plattform wordpress.com will verstärkt Umsätze mit kostenpflichtigen Ergänzungen erzielen. Der Betreiber des bislang vor allem werbefinanzierten Portals, das US-Unternehmen Automattic, teilte am Donnerstag (Ortszeit) in einem Blog-Beitrag mit.

Danach können die Nutzer des Dienstes neben kostenlosen Standard-Layouts auch kostenpflichtige Vorlagen für eine besonders ansprechende Gestaltung ihres Blogs oder ihrer Website wählen. Die ersten beiden Angebote solcher «Premium Themes» werden für 45 und 68 Dollar (33 und 50 Euro) verkauft.

Wordpress ist eine Open-Source-Software für die Gestaltung von Web-Angeboten. Die 2003 gestartete Software ist mit mehreren Millionen Websites das wohl meistverbreitete Content-Management-System (CMS). Wordpress.com stellt nicht nur die Software, sondern auch den erforderlichen Platz auf einem Web-Server bereit. Automattic ist die Firma des WordPress-Entwicklers Matt Mullenweg.

Blog-Eintrag Wordpress.com