Berlin (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon setzt heute seine politischen Gespräche in Berlin fort. Ein Schwerpunkt des Treffens mit Außenminister Guido Westerwelle dürfte die Zuspitzung der Lage in Ägypten sein. Vorher will Ban an der Berliner Humboldt-Universität eine Rede halten. Am Wochenende nimmt Ban Ki Moon an der Internationalen Sicherheitskonferenz in München teil.

