Kairo (dpa) - Tausende Menschen bereiten sich auf dem Platz der Befreiung in Kairo auf Massenproteste nach den Freitagsgebeten vor. Sie wollen damit den ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak zum Rücktritt zwingen. Die Armee kontrolliert an den Zugängen zum Platz die Ausweise. Laut «New York Times» spricht die US-Regierung mit ägyptischen Vertretern über Möglichkeiten einer politischen Wende. So sei im Gespräch, nach einem Rücktritt Mubaraks eine Übergangsregierung unter Vizepräsident Omar Suleiman zu unterstützen.

