Brüssel (dpa) - Die EU hat die ägyptische Übergangsregierung unter Vizepräsident Omar Suleiman zum Dialog mit dem Volk aufgerufen. Die Außenbeauftragte Catherine Ashton sagte, sie habe mit Suleiman gestern Abend telefoniert und die Führung dabei gedrängt, das Volk in den Straßen zu unterstützen. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei ihrem Sondertreffen in Brüssel einen schnellen und geordneten Übergang in Ägypten fordern. Weitere Gewalt müsse vermieden werden, heißt es im Entwurf der Abschlusserklärung.

