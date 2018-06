Kairo (dpa) - Zeitenwende in Ägypten: Unter dem Druck der Straße und der internationalen Staatengemeinschaft sinkt das alte Regime in die Knie. Zu Hunderttausenden forderten die Menschen heute ein Ende der Ära Mubarak. Die USA dringen inzwischen mit aller Macht auf einen Wandel, EU und UN verschärfen den Ton. Ein neuer ägyptischer «Rat der Weisen» mit unabhängigen Persönlichkeiten forderte Staatspräsident Husni Mubarak auf, die Verantwortung für die nun beginnende Übergangszeit seinem Vize Omar Suleiman zu übertragen. Heute lief auch ein Rücktritts-Ultimatum der Opposition an Mubarak aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.