Presque Isle (dpa) - Arnd Peiffer hat beim Biathlon-Weltcup im amerikanischen Presque Isle seinen dritten Weltcupsieg gefeiert. Der 23-jährige blieb im Sprintrennen über zehn Kilometer am Schießstand fehlerfrei und verwies mit einem Vorsprung von 15,9 Sekunden den Franzosen Martin Fourcade auf Rang zwei. Dritter wurde der Russe Iwan Tscherezow. Mit seinem Sieg verschaffte sich Peiffer eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Sonntag. Christoph Stephan und Andreas Birnbacher kamen in die Top 15.

