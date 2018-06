New York/Berlin (dpa) - Hacker-Alarm an der Nasdaq: Unbekannte sind laut einem Zeitungsbericht mehrfach in die Computernetze der US-Technologiebörse eingedrungen.

Die Behörden rätselten allerdings noch, woher die IT-Einbrecher kamen und was sie wollten, berichtete das «Wall Street Journal» am Wochenende. Das eigentliche Handelssystem sei von den Angriffen nicht betroffen gewesen, hieß es. Sehr ernst genommen würden sie trotzdem: Neben der Bundespolizei FBI ermittle auch der Secret Service, das Weiße Haus sei informiert worden. Die Börse werde von der US-Regierung genauso zur wichtigen nationalen Infrastruktur gezählt wie etwa Energienetze.

«Bisher haben sich die Eindringlinge offenbar nur umgesehen», wurde ein Beteiligter der Untersuchungen zitiert. Hinweise gebe es auf Russland als einen Ausgangsort der Angriffe - allerdings könnten möglicherweise auch nur «gekidnappte» Computer in dem Land dafür missbraucht worden sein, hieß es.