Proteste gegen Mubarak auch in der Nacht

Kairo (dpa) - Auch die Nacht über haben die Menschen in Kairo gegen Präsident Husni Mubarak demonstriert. Die Regierungsgegner harrten zu tausenden auf dem zentralen Tahrir-Platz aus. Vor ihnen liegt der zwölfte Protesttag. Auch in Alexandria setzten sich die Leute über die Ausgangssperre hinweg. Die Lage blieb jedoch jeweils relativ ruhig. US-Präsident Barack Obama forderte Mubarak auf, sich dem Willen des Volkes nicht zu verweigern. Im Falle von Neuwahlen stünde auch Friedensnobelpreisträger Mohammed el Baradei als möglicher Nachfolger Mubaraks bereit.

De Maizière entscheidet im März über Polizeifusion

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière will im März über eine Fusion von Bundeskriminalamt und Bundespolizei entscheiden. Er werde alle fachlichen und sachlichen Argumente berücksichtigen, abwägen und dann eine Entscheidung treffen. Das sagte de Maizière der «Welt». Dies solle im März erfolgen. Die Prüfung sei ergebnisoffen und es gebe mehrere Fusionsvarianten. Auch das Fusionsmodell der Werthebach-Kommission sei noch nicht vom Tisch. Dies sieht eine komplette Fusion von BKA und Bundespolizei vor.

Regierung plant laut «Bild» strengere Tierschutzgesetze

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will laut «Bild»-Zeitung strengere Tierschutzgesetze durchsetzen. Noch in diesem Jahr werde der Neubau von Käfiganlagen für Hühner komplett verboten werden, heißt es. Das gleiche soll für Käfige gelten, in denen Hühner in Kleingruppen gehalten werden können. Für bestehende Anlagen werde es jedoch eine Übergangsregelung geben, schreibt die «Bild»-Zeitung. Dem Bericht zufolge wird künftig in Deutschland nur noch eine neue Bodenhaltung, Freiland- und Öko-Haltung erlaubt sein.

Zweiter Tag der Münchner Sicherheitskonferenz