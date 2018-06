Inhalt Seite 1 — Goldene Kamera: Loos und Tukur beste Schauspieler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Anna Loos und Ulrich Tukur sind bei der Goldenen Kamera als beste Schauspieler ausgezeichnet worden. Die TV-Zeitschrift «Hörzu» würdigte Loos am Samstagabend für ihre Rolle in dem ZDF-Drama «Wohin mit Vater?». Tukur erhielt die Trophäe für seine erste «Tatort»-Folge («Wie einst Lilly», HR).

«Ich bin überwältigt - ich habe überhaupt nicht damit gerechnet», sagte er. Das ZDF übertrug die Show mit Moderator Hape Kerkeling live aus der Berliner Ullstein-Halle. Der Preis wurde zum 46. Mal verliehen.

Auch Hollywoodstars wie Renée Zellweger, Michael J. Fox und John Travolta waren angereist. US-Star Danny DeVito würdigte den seit 20 Jahren an Parkinson erkrankten Fox (49) für sein Lebenswerk. Andere wären bei der Diagnose am Boden zerstört gewesen, sagte er. «Michael nahm es als Herausforderung», so DeVito.

Fox («Zurück in die Zukunft»), der eine Therapiestiftung gegründet hat, schloss seine Dankesrede mit den Worten seiner Frau: «Die größte Herausforderung in ihrem Leben ist nicht, einen Parkinson-Patienten als ihren Ehemann zu haben, sondern mich als Ehemann zu haben.»

Grand-Prix-Siegerin Lena Meyer-Landrut («Satellite») wurde in der Sparte Musik national geehrt und wirkte überwältigt. «Ich muss immer fast heulen», sagte die 19-Jährige nach dem Einspielfilm mit ihren Erfolgen. Lena ist zurzeit im Dauereinsatz, weil sie Deutschland auch beim Eurovision Song Contest 2011 vertreten soll.

Günther Jauch, der bald ARD-Talkmaster wird, bekam eine Goldene Kamera als bester Fernsehunterhalter. Jan Josef Liefers und Axel Prahl, die das Münsteraner «Tatort»-Team bilden, wurden von den «Hörzu»-Lesern zum besten Krimiduo gekürt. Als beste TV-Filme gingen gleich drei ARD-Produktionen ins Rennen: der Krimi «In aller Stille» (BR), «Wie einst Lilly» (HR) und «Zivilcourage» (WDR) mit Götz George.

Bei der Show wenige Tage vor Beginn der Berlinale war der Rummel groß. Autogrammjäger warteten bei Wind und Nieselregen auf die eintreffenden Galagäste. Renée Zellweger kam in grau-silberner Robe. John Travolta konnte dank seines Pilotenscheins selbst nach Deutschland fliegen und zeigte sich auf dem roten Teppich gut aufgelegt. «Ich bin sehr stolz, hier zu sein», sagte er.