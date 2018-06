Stuttgart (dpa) - Vom PR-Auftritt von Paris Hilton in Stuttgart haben die Stuttgart-21-Gegner nur wenig gehabt. Die Partyblondine reiste zwar mit dem Zug an, hatte dann aber keine Zeit, sich den Bauzaun anzugucken. Ein privater Abendtermin war ihr wichtiger. Im Laufe der Woche hatte Hiltons PR-Firma angekündigt, die Hotelerbin wolle sich selbst ein Bild vom umstrittenen Milliardenprojekt machen. Für den späten Abend war in einer Stuttgarter Disco ein Werbetermin für eine Proseccomarke geplant.

