Berlin (dpa) - Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt hat die Unternehmen in Deutschland aufgefordert, den Anteil von Frauen in Führungspositionen deutlich zu erhöhen. Wenn eine Neubesetzung anstehe, erwarte er von den Unternehmen, dass sie deutlich mehr Frauen als bisher an die Spitze beriefen. Das schreibt Hundt in einem Gastbeitrag für die «Bild am Sonntag». Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Alt, sprach sich in der «Frankfurter Rundschau» für eine Frauenquote für Führungsgremien in Unternehmen aus.

