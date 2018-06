Washington (dpa) In Ägypten gibt es offenbar Überlegungen, Präsident Husni Mubarak nach Deutschland ausfliegen zu lassen. Das berichtet die «New York Times». Demnach plant die Führung um Vizepräsident Omar Suleiman Mubarak so einen würdigen Ausweg aus der Krise aufzuzeigen. Er würde dann zu seinem üblichen Gesundheits- Checkup nach Deutschland fliegen und diesmal länger bleiben. Eine andere Variante sei, dass Mubarak sich in sein Ferienhaus in Scharm el Scheich zurückziehe. Ziel sei, dass er den Präsidentenpalast verlasse, aber nicht seines Amtes enthoben werden müsse.

