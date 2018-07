Sydney (dpa) - Die Nachwehen von Monsterzyklon «Yasi» haben in Australien auch heute für Chaos gesorgt. In Melbourne, rund 3000 Kilometer vom ursprünglichen Zentrum der Verwüstung entfernt, entwurzelte der abgeschwächte Sturm Bäume und überflutete Straßen. Bei den Rettungsdiensten seien mehr als 5000 Hilferufe von Menschen eingegangen, die von den Fluten in ihren Autos oder Häusern eingeschlossen worden waren. In der Wüstenstadt Alice Springs, wo es fast nie regnet, gab es Warnungen vor Sturzfluten. Die Auswirkungen des Sturms reichen quer über den Kontinent.

