Frankfurt/Main (dpa) - Fahnder des Zollamtes Frankfurt haben in Hessen verbotene Dopingmittel im Wert von mehreren Millionen Euro beschlagnahmt. Es sei der größte Fund an illegalen Wachstumshormonen und Aufbaupräparaten der jemals in Deutschland sichergestellt wurde. Das sagte ein Sprecher des Zollkriminalamtes in Köln. Er bestätigte einen Bericht des «Spiegel». Dem Nachrichtenmagazin zufolge wurden bei einer Razzia im mittelhessischen Nidda im September illegale Arzneimittel im Wert von rund zehn Millionen Euro entdeckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.