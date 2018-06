Berlin (dpa) - Anna Loos und Ulrich Tukur sind mit der Goldenen Kamera als beste Schauspieler ausgezeichnet worden. Die TV-Zeitschrift «Hörzu» würdigte Loos am Abend in Berlin für ihre Rolle in dem ZDF-Drama «Wohin mit Vater?». Tukur erhielt die Trophäe für seine erste «Tatort»-Folge «Wie einst Lilly». Das ZDF überträgt die Show mit Moderator Hape Kerkeling live.

