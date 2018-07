Offenbach (dpa) - Am Sonntag bleibt es in der Mitte und im Norden bedeckt, im Norden regnet es dabei den ganzen Tag über. Auch der Nordosten bekommt im Tagesverlauf wieder Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Im Süden wird es überwiegend heiter. Die Temperatur erreicht Werte zwischen 6 Grad im Nordosten und bis zu 16 Grad am Oberrhein. Vor allem in der Mitte und im Nordwesten weht weiterhin starker bis stürmischer Südwestwind, in den anderen Regionen ist der Wind schwach bis mäßig.