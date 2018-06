Inhalt Seite 1 — Bochum und Duisburg nutzen Herthas Derbyschmach Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Herthas Derbyschmach hat das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga noch spannender gemacht. Durch die 1:2-Pleite im Stadtduell mit dem 1. FC Union Berlin ist die Konkurrenz dem Tabellenführer aus der Hauptstadt am 21. Spieltag auf die Pelle gerückt.

Der VfL Bochum feierte mit dem 2:1-Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen mit dem achten Sieg in Folge einen Vereinsrekord und zog bei 40 Zählern nach Punkten mit dem Tabellenzweiten FC Augsburg gleich. «Das Glück hat uns geküsst», stellte VfL-Trainer Friedhelm Funkel nach dem späten Sieg erleichtert fest.

Der MSV Duisburg kehrte mit dem 3:1 im Verfolgerderby gegen den FC Erzgebirge Aue in die Aufstiegsränge zurück. «Heute genießen wir den Sieg. Dann konzentrieren wir uns auf das Spiel beim FCA. Da werden wir uns nicht verstecken», sagte MSV-Doppeltorschütze Goran Sukalo, der beim Schlagerspiel in Augsburg wie Stefan Maierhofer wegen der fünften Gelben Karte allerdings fehlen wird.

Im Abstiegskampf dürfte Schlusslicht Arminia Bielefeld nicht mehr zu retten sein. Die seit neun Spielen sieglosen Ostwestfalen verloren das Kellerduell beim Tabellenvorletzen FC Ingolstadt mit 0:1. «Jetzt wird es superschwer, die Klasse zu erhalten», sagte Arminen-Coach Ewald Lienen. Andreas Buchner (43. Minute) schoss den Aufsteiger zum ersten Rückrundensieg und bis auf drei Punkten an den Relegationsplatz heran. Zum Abschluss der 21. Runde empfängt der TSV 1860 an diesem Montag (20.15 Uhr) Fortuna Düsseldorf.

Giovanni Federico war einmal mehr Bochums Retter. Beim mühsamen Erfolg im Ruhrderby gegen die seit acht Spielen sieglosen Oberhausener erzielte der Stürmer wie schon am vergangenen Montag in Augsburg (1:0) in der 87. Minute den späten Siegtreffer. Der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Ümit Korkmaz (16.) hatte bei seinem Starelf-Debüt Oberhausens Führung durch Ronny König (8.) ausgeglichen.

Duisburg kehrt nach zwei Unentschieden auf die Siegerstraße zurück. «Mann des Tages» war Sukalo. «Das war eine Superwoche für mich», sagte der MSV-Torschütze, der unter der Woche Vater geworden war: «Zwei Tore habe ich gemacht, eins für meine Frau, eins für mein Kind». Der Slowene (15./74.) hatte mit seinem Doppelpack maßgeblichen Anteil am verdienten Sieg der «Zebras». Nach Aues Anschlusstor durch Tobias Kempe (88.) gelang Manuel Schäffler (90.) der dritte Duisburger Treffer.

«Diese Schmach müssen wir eine Woche ertragen», kommentierte Hertha-Trainer Markus Babbel den Derbyschock im Hauptstadtduell. Der Bundesliga-Absteiger bleibt mit 42 Punkten Spitzenreiter, machte aber auf die Konkurrenz keinen Boden gut. Die «Eisenen» feierten die Sensation vor 74 244 Zuschauern im Olympiastadion als historischen Moment. «Das ist das Geilste, was man sich denken kann. Irgendwie haben wir Geschichte geschrieben», jubelte Unions Kapitän und Siegtorschütze Torsten Mattuschka.