Kairo (dpa) - Nach zweiwöchigen Massenprotesten gegen das Regime von Husni Mubarak brechen die verhärteten Fronten auf. Ägyptens Staatschef verlor wichtige Gefolgsleute in der Regierungspartei. Der schwierige Dialog zwischen Opposition und Machthabern kam am Sonntag in Gang.

Die Proteste am Nil gingen auch am 13. Tag weiter. Der Westen pochte weiter auf einen geordneten Übergang. Debattiert wurde über eine Art vorübergehendes Exil für Mubarak in Deutschland.

Nach den Gesprächen zwischen Vizepräsident Omar Suleiman und Vertretern der Opposition berichteten ägyptische Staatsmedien über eine prinzipielle Einigung, dass die jüngsten Versprechen Mubaraks umgesetzt werden sollten: Dazu zählten eine Verfassungsänderung, mehr Pressefreiheit und ein Ende des Ausnahmezustands - sobald dies die Sicherheitslage zulässt. Zudem solle die Jugend eine größere Rolle in der Politik bekommen und Korruption bekämpft werden. Die Muslimbruderschaft, die mit am Verhandlungstisch saß, dämpfte allerdings die Erwartungen auf einen schnellen Durchbruch.

Auf der Suche nach einem würdevollen Abgang Mubaraks wird laut «New York Times» inzwischen folgende Variante erwogen: Der 82-Jährige kommt für einen verlängerten Gesundheitscheck nach Deutschland. Wie die «Bild am Sonntag» unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, ist man in Berlin bereit, Mubarak für den Fall einer notwendigen medizinischen Behandlung die Einreise zu ermöglichen.

Mubarak hatte sich wiederholt in der Uniklinik Heidelberg behandeln lassen. «Er kann - wie alle anderen Patienten auch - jederzeit kommen», sagte eine Kliniksprecherin am Sonntag der dpa. Konkrete Vorbereitungen gebe es derzeit aber nicht. «Bislang liegt keine Anfrage der Bundesregierung oder des Auswärtigen Amtes vor.» Außenminister Guido Westerwelle (FDP) wollte sich nicht zu den Berichten äußern: «An Spekulationen beteiligen wir uns als Mitglieder der Bundesregierung in so einer sensiblen und wichtigen Frage nicht», sagte er am Sonntag in der ZDF-Sendung «Berlin direkt».

An den Gesprächen mit Vizepräsident Suleiman nahm erstmals auch die Muslimbruderschaft teil, die in der ägyptischen Politik zuvor immer am Katzentisch gesessen hatte. Die Islamisten-Bewegung hatte anfangs noch erklärt, sie stehe erst nach Mubaraks Rücktritt für einen Dialog zur Verfügung. Laut staatlichen Medien saßen auch unabhängige Persönlichkeiten wie der christliche Unternehmer Naguib Sawiris am Verhandlungstisch. Die Muslimbruderschaft erklärte später im TV-Sender Al-Dschasira, man könne bislang nicht von Verhandlungen sprechen. Sie wolle über ihr weiteres Vorgehen am Montag beraten.

Der ägyptische Friedensnobelpreisträger Mohammed el Baradei dringt darauf, erst in einem Jahr in Ägypten neu wählen zu lassen. Eine einjährige Übergangszeit mit einer «Übergangsregierung der nationalen Einheit» sei nötig, um freie und faire Wahlen zu gewährleisten, sagte el Baradei dem US-Fernsehsender CNN. Dem derzeitigen Regime die Aufsicht über Wahlen in den nächsten Monaten zu erlauben, würde zu einer «unechten Demokratie» führen.