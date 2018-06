London (dpa) - Der FC Arsenal verspielt in Newcastle einen Vier-Tore-Vorsprung - Spitzenreiter Manchester United verliert erstmals in dieser Saison, und das ausgerechnet bei Schlusslicht Wolverhampton Wanderers. Englands Fußball-Premier-League erlebte einen «verrückten Tag».

Mit 41 Treffern fielen am 5. Februar so viele wie noch nie in der Liga-Geschichte. Gleich doppelt war Robert Huth an dem Torsegen beteiligt. Beim dramatischen 3:2-Sieg von Stoke City gegen den FC Sunderland wurde der Ex-Nationalspieler zum umjubelten Matchwinner.

Ausgerechnet im Molineux-Stadion von Wolverhampton platzte der Traum des Spitzenreiters von einer Saison ohne Niederlage, wie sie 2003/04 dem FC Arsenal und 1888/89 Preston North End gelungen waren. «Zuletzt haben uns unsere Spieler mit Stolz erfüllt, heute sind sie nicht richtig in Gang gekommen», sagte Manchester United-Trainer Sir Alex Ferguson nach der unerwarteten Schlappe bei den unermüdlichen «Wolves», die Uniteds Serie von saisonübergreifend 29 Liga-Matches ohne Niederlage beendeten.

«Ich habe vorher gesagt, dass Wolverhampton stark ist, und sie waren heute kaum zu bändigen. Unsere Beständigkeit in den letzten Monaten war fantastisch, daher ist das Ergebnis heute eine große Enttäuschung», sagte Ferguson. Dabei hatte mit einem frühen Treffer von Nani (3.) für den Spitzenreiter alles nach Plan begonnen. Doch noch vor der Halbzeit drehten die «Wolves» mit Treffern von George Elokobi (10.) und Kevin Doyle (40.) das Match und verteidigten danach den 2:1-Vorsprung geschickt über die Zeit.

Schier Unglaubliches tat sich auch in Newcastles St. James' Park, wo die Gastgeber gegen Arsenal im zweiten Durchgang einen 0:4- Rückstand ausglichen. «Mathematisch haben wir zwei Punkte verloren, aber psychologisch ist der Schaden größer», diagnostizierte «Gunners»-Coach Arsène Wenger. Eine Halbzeit lang sah es nach Treffern von Theo Walcott (1.), Johan Djourou (3.) und Robin van Persie (10./25.) nach einem Kantersieg für Arsenal aus.

Aber nach dem Platzverweis von Abou Diaby (50.) erlebte man die Londoner nur noch im Rückwärtsgang. Ein starker Joey Barton mit zwei Foulelfmetern (68./83.), Leon Best (75.) und Cheik Tiote (87.) mit einem Sonntagsschuss schafften für die «Magpies» das kaum mehr für möglich gehaltene 4:4.

Grund zum Jubeln hatte auch Manchester Citys Kapitän Carlos Tevez, der sich an seinem 27. Geburtstag beim 3:0 über West Bromwich Albion mit einem lupenreinen Hattrick beschenkte. «Ein wundervoller, fantastischer Auftritt von Tevez», schwärmte Co-Trainer Brian Kidd über den Argentinier, der sich von seinen beiden kleinen Töchtern mit «Happy-Birthday»-Ballons aufs Spielfeld hatte begleiten lassen.