Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona hat in der Primera Division einen Siegrekord aufgestellt. Der Meister feierte durch ein 3:0 (2:0) über Atletico Madrid den 16. Sieg in Folge. Das gab es in Spaniens Eliteliga noch nie.

Der Argentinier Messi zeichnete einmal mehr für die Treffer verantwortlich und erzielte seine Saisontore 22, 23 und 24. Barca hat nun bereits zehn Punkte Vorsprung vor dem großen Rivalen Real Madrid. Das Team der beiden deutschen Nationalspieler Özil und Khedira spielt allerdings erst am Sonntag gegen Real Sociedad. Einen Ausrutscher leistete sich am 22. Spieltag der Dritte FC Villarreal, der sein Heimspiel gegen Tabellen-Kellerkind UD Levante mit 0:1 verlor.