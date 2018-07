Inhalt Seite 1 — Diego stellt Trainer bloß: McClaren vor dem Aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hannover (dpa) - Diego stellt mit seinem Egoismus beim verschossenen Elfmeter seinen Trainer bloß. Steve McClaren steht vor dem Aus in Wolfsburg. Und ausgerechnet Lästermaul Sergio Pinto schießt Hannover 96 im Niedersachsen-Derby zum Sieg.

Der Trainer tobte, schimpfte und schlug mit der Hand wütend gegen das Plexiglas der Auswechselbank. Diegos Eigensinn trieb Steve McClaren fast zum Wahnsinn. Die Meuterei stellte den Coach des VfL Wolfsburg bloß, denn der Brasilianer schob den als Elfmeter-Schützen bestimmten Patrick Helmes einfach beiseite und schoss den Elfmeter in der 80. Minute selber - an die Latte. Der einstige Liebling der Fußballfans vergab damit nicht nur den möglichen Ausgleich beim 0:1 (0:1) im Niedersachsen-Derby der Bundesliga bei Hannover 96. Er entlarvte mit seinem Egoismus auch die Verhältnisse beim VfL.

Was hat McClaren noch zu sagen? Wer hört noch auf ihn? Diego jedenfalls nicht. «Es war klar, Patrick Helmes war als Schütze vorgesehen», erklärte McClaren später und kritisierte seinen Starspieler. «Es ist absolut inakzeptabel, dass sich Diego über meine Entscheidung hinweggesetzt hat. Ich bin sehr wütend.» Bezeichnend ist, dass es nicht der erste Streit dieser Art war. Im Dezember hatte der inzwischen verkaufte Edin Dzeko mit Diego eine ähnliche Diskussion, ehe der Bosnier den Elfmeter gegen Werder Bremen verschoss.

Der «geklaute» Elfmeter'soll Diego teuer zu stehen kommen. «Jedes Fehlverhalten hat Konsequenzen», kündigte McClaren an. Der englische Coach machte aber keine detaillierten Angaben zur Strafe: «Das werden wir intern regeln.»

Das gilt auch für die Diskussion über den Coach selber, auch wenn er am Sonntag das Training leitete. McClaren steht nach knapp sieben Monaten in Wolfsburg vor dem Aus. Es ist fraglich, ob der erste englische Trainer in der Bundesliga-Geschichte in Wolfsburg überhaupt noch einmal eine Chance bekommt. Er müsse nachdenken, sagte Manager Dieter Hoeneß. «Eiertanz», nannte er die Szene vor dem verschossenen Strafstoß. Man könne es auch «Kindergarten» nennen, fügte er hinzu.

Ob es nun eine Trainerdiskussion gebe? «Das lasse ich jetzt mal so stehen», sagte Hoeneß und verweigerte dem Coach kurz nach Spielschluss die Rückendeckung. «Natürlich werden wir uns Gedanken über die Situation machen. Wieso verlieren wir so ein Spiel, das wir nicht verlieren dürfen? Davon gab es diese Saison schon zu viele.» Nur noch einen Zähler ist der mit Millionen-Einkäufen umgebaute Meister von 2009 von einem Relegationsplatz entfernt.

«Ich werde mich nicht zu Taktik und Aufstellung äußern, das ist Sache des Trainers», sagte Hoeneß. Und tat dann genau das Gegenteil. «Wir sind durchschlagskräftiger, wenn wir mit zwei Spitzen spielen», kommentierte der Sportdirektor. McClaren aber hatte Grafite als einzigen Stürmer im 4-2-3-1-System nominiert und den neu verpflichteten Helmes erst später als zweite Spitze gebracht.