Berlin (dpa) - Der deutsche Starregisseur Wim Wenders («Paris, Texas») wäre gerne Musiker geworden, hat sich aber nicht getraut.

«Ich hatte erst Klarinette gespielt, die wurde dann nach ein, zwei Jahren in ein Saxofon umgetauscht, aber damit habe ich es auch nicht viel weiter gebracht», erzählte der 65-Jährige der «Bild am Sonntag». «Und irgendwann ist dann das Saxofon ins Pfandhaus gewandert für meine erste 16-Millimeter-Bolex-Kamera.» Wenders hat sich in seinen Filmen wie «Buena Vista Social Club» wiederholt mit Musik beschäftigt. In seinem jüngsten Streifen geht es um Tanztheaterlegende Pina Bausch.