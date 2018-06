Inhalt Seite 1 — Ohne Gomez gegen Italien - Löw: Topteam soll ran Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kamen (dpa) - Die fünf Dortmunder Himmelsstürmer fiebern ihrem Heim-Länderspiel entgegen, für Mario Gomez ist der Traum von einem Startelf-Platz gegen Italien dagegen geplatzt.

Der Angreifer des FC Bayern sagte seine Teilnahme am ersten Länderspiel des Jahres wegen einer Innenbandzerrung im rechten Knie ab, die er sich bei der 2:3-Niederlage der Münchner beim 1. FC Köln zugezogen hatte.

Eine Nachnominierung für den 25-Jährigen wird es nicht geben; Löw wird an diesem Montag mit 21 Akteuren die Vorbereitung auf den 30. Klassiker gegen die «Squadra Asszurra» angehen. Die sportliche Ehe von Gomez und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleibt eine unglückliche. Gerade noch hatte Löw den Münchner gelobt («Er hat sich bei Bayern durchgesetzt, seine Quote ist beeindruckend»), da musste Gomez passen.

Ungewiss ist die Situation bei Sami Khedira. Der Ex-Stuttgarter hatte sich unter der Woche beim Sieg von Real Madrid im spanischen Pokal gegen den FC Sevilla am Knie verletzt, aber offenbar nur eine Prellung erlitten. «Normalerweise gibt es keine Probleme bei Khedira für die Partie am Mittwoch», berichtete Löw vor dem Treffpunkt seines Kaders in der Sportschule Kaiserau in Kamen.

Das Einspielen des Stammpersonals für die weiteren wichtigen Aufgaben in der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2012 soll am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund erst einmal Vorrang haben vor Experimenten, machte Löw deutlich. «Natürlich werden Spieler wie Lahm und Schweinsteiger spielen. Im Großen und Ganzen wird eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die schon zusammengespielt hat», kündigte der Bundestrainer am Sonntag an.

Hoffnung machte er den nachdrängenden Jungstars dennoch. «Ich habe die Möglichkeit, einige Wechsel vorzunehmen. Das hängt auch vom Spielverlauf ab», erläuterte der Bundestrainer. Aufgedrängt haben sich Lokalmatadoren von Mats Hummels über Supertalent Mario Götze bis zu Neuling Sven Bender. Khediras Fitness könnte die Debüt-Chancen des Dortmunders Bender im defensiven Mittelfeld beeinflussen, zumal Löw seinen Kapitän Michael Ballack in einem persönlichen Gespräch auf ein mögliches Comeback bei den kommenden Partien gegen Kasachstan und Australien im März vertröstet hatte.

«Ich war schon überrascht über die Nominierung, nichts hatte darauf hingedeutet», sagte Bender. Der 21-Jährige weiß um die große Konkurrenz gerade im zentralen Mittelfeld des DFB-Teams: «Ich freue mich erstmal, dabei zu sein. Da sind so viele gute Kicker dabei, da kann man sich wieder was abgucken», erklärte Bender.