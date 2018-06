Jerusalem (dpa) - Die Unruhen in Ägypten bedeuten für Israel nach Einschätzung des Verteidigungsministers Ehud Barak keine unmittelbare Gefahr. Barak sagte am Sonntag nach israelischen Medienberichten, das Militär in dem arabischen Nachbarland sei der wichtigste stabilisierende Faktor.

Ägypten sei weiterhin «ein wichtiger Nachbar und der Frieden mit ihm ein hohes Gut», sagte Barak nach Angaben der israelischen Nachrichtenseite «ynet». Er gehe davon aus, dass man dies in Ägypten ähnlich sehe. Israels Führung hatte angesichts der Proteste gegen den ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak Sorge über die Zukunft des Friedensvertrags von 1979 geäußert.