Tunis (dpa) - Bei neuen Zusammenstößen in Tunesien sind gestern mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Wie der französische Rundfunk RFI in der Nacht berichtete, hatten Sicherheitskräfte in El Kef im Nordwesten des Landes auf eine aufgebrachte Menschenmenge geschossen. Die Demonstranten waren vor das örtliche Polizeirevier gezogen. Sie warfen dem Polizeichef Amtsmissbrauch vor und forderten seine Absetzung, weil er eine Demonstrantin geschlagen haben soll. Als Steine und Molotowcocktails geworfen wurden, hätten die Polizisten geschossen.

