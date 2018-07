Berlin (dpa) - Überraschung bei der Verleihung der Goldenen Kamera: «Sportschau»-Moderatorin Monica Lierhaus hat sich nach zweijähriger Krankheitspause erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Bei der Filmgala in Berlin trat die 40-Jährige auf und bekam einen Ehrenpreis. Vor Millionen ZDF-Zuschauern machte sie ihrem Freund Rolf Hellgardt einen Heiratsantrag - er nahm ihn an. Goldene Kameras gingen unter anderem an die Schauspieler Anna Loos und Ulrich Tukur, Hollywood-Star Michael J. Fox, Grand-Prix-Siegerin Lena Meyer- Landrut und posthum an Produzent Bernd Eichinger.

