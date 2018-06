Kairo (dpa) - Der Dialog in Ägypten kommt in Gang: Vizepräsident Omar Suleiman hat erstmals führende Mitglieder der Muslimbruderschaft empfangen, um mit ihnen über einen Ausweg aus der Krise zu sprechen. Wie staatliche Medien berichteten, nahmen an dem Treffen auch unabhängige Persönlichkeiten teil. Auch der am Vorabend ernannte neue Generalsekretär der regierenden Nationaldemokratischen Partei (NDP) von Präsident Husni Mubarak war eingeladen. Anfangs wollten die Muslimbrüder erst nach Mubaraks Rücktritt verhandeln. Erstmals haben seit Beginn der Proteste heute auch wieder Banken im Land geöffnet.

