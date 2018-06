Genua (dpa) - Die Motorsportfans sind geschockt: Formel-1-Pilot Robert Kubica ist am Morgen bei einer Rallye in Italien schwer verunglückt. Ob und wann er in die Königsklasse des Motorsport zurückkehrt, ist äußerst ungewiss. Laut mehrerer Medien droht dem Lotus-Renault-Fahrer nach dem Crash die Amputation der linken Hand. Lebensgefahr soll für den Polen aber nicht bestehen. Kubica wurde inzwischen operiert. Die neue Formel-1-Saison beginnt am 13. März in Bahrain.

